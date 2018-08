Hochzeitsgast feuert Schreckschusswaffe ab: Polizeieinsatz

Kassel (dpa/lhe) - Der Gast einer Hochzeitsgesellschaft in Kassel hat auf einer Straße mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verunsicherte Anwohner hatten am Samstagnachmittag die Polizei alarmiert, wie die Beamten am Montag mitteilten. Als die Streifenwagen vor Ort eintrafen, fanden sie zwölf die rechte Fahrspur blockierende Autos sowie zahlreiche leere Patronenhülsen auf der Straße vor. Ein 24-jähriger Hochzeitsgast gab sich schließlich als Schütze zu erkennen. Die Waffe hatte er im Handschuhfach seines Fahrzeugs abgelegt. Sie wurde zusammen mit der Munition sichergestellt. Weil der Mann keinen erforderlichen kleinen Waffenschein besitzt, muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.