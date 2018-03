Höchste Zahl an Arbeitsstunden seit 2000

Die Ursache für das hohe Arbeitsvolumen ist dem Amt zufolge die gestiegene Zahl der Erwerbstätigen. Diese nahm 2017 um 1,6 Prozent zu und erreichte mit 3,43 Millionen Personen ebenfalls einen Höchststand. Im Schnitt arbeitete so jeder Beschäftigte im Jahr 1353 Stunden, 2016 waren es mit 1361 Stunden noch etwas mehr gewesen.

Die längste Arbeitszeit in Hessen wurde 2017 in der Bauwirtschaft mit 1596 Stunden pro Kopf registriert. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei betrug sie 1584 Stunden und in der Industrie 1439 Stunden.