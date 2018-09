Höchster Wohnturm feiert Richtfest: «Grand Tower»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der mit 172 Metern bundesweit höchste Wohnturm hat am Freitag in Frankfurt Richtfest gefeiert. Nächstes Jahr soll der «Grand Tower» dann bezugsfertig sein, wie ein Sprecher der Projektentwicklungsgesellschaft gsp Städtebau mitteilte. Das Hochhaus lockt nicht nur mit luxuriösem Wohnen in luftiger Höhe und Aussicht auf die Frankfurter Skyline oder den Taunus. Vorgesehen sind neben Concierge-Service ein fast 1000 Quadratmeter großer Dachgarten und ein Sonnendeck im 43. Stock.