Höcke auf der Buchmesse: unter Polizeischutz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat der AfD-Politiker Björn Höcke am Freitag einen Gesprächsband auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Die Polizei riegelte am späten Nachmittag Teile der Halle 4 komplett ab. Der Verlag Manuscriptum hatte zu einer Podiumsdiskussion in einem Saal eingeladen. Dort ist das Buch «Nie zweimal in denselben Fluss» erschienen, in dem der Publizist Sebastian Hennig Gespräche mit Höcke führt.