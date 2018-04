Hohe Haftstrafe wegen tödlicher Messerattacke gefordert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Prozess um eine tödliche Messerattacke in der Wiesbadener Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht eine hohe Haftstrafe für den 25 Jahre alten Hauptangeklagten gefordert. Die Anklagevertretung plädierte am Freitag wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung auf ein Strafmaß von zwölf Jahren und sechs Monaten. Der Mann habe gezielt und mit Tötungsvorsatz auf sein 19 Jahre altes Opfer eingestochen. Auch die Messerstiche gegen zwei weitere junge Männer unter anderem in den Bauch seien gezielt ausgeführt worden.