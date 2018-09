Hohe Mieten sind das größte Problem vieler Frankfurter

Für die repräsentative Bürgerbefragung wurden 1321 Menschen befragt. Davon gaben 83 Prozent an, gerne in Frankfurt zu leben. Nur jeder Siebte würde lieber woanders wohnen. Problemfrei ist das Leben in der Mainmetropole aus der Sicht der Befragten dennoch nicht. Auf die Frage nach den größten Problemen der Stadt nannten 61 Prozent hohe Mieten oder das als nicht ausreichend empfundene Wohnungsangebot. Ein Jahr zuvor hatte nur die Hälfte der Befragten den Wohnungsmarkt als größtes Problem eingestuft, so Schneider.

Vergleichsweise gering rangierten auf Platz zwei und drei der größten städtischen Probleme die Verkehrssituation (26 Prozent) und die öffentliche Sicherheit (17 Prozent). Die Zahl derjenigen, die Probleme zwischen Deutschen und Ausländern als größeres Problem sahen, war im Vergleich zum Vorjahr von zwölf auf zehn Prozent gesunken.