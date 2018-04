Hohe Nachfrage nach Förderung durch Hessens WIBank

Frankfurt/Main (dpa) - Die starke Nachfrage von Bauherren, Kommunen und Unternehmensgründern hat das Fördergeschäft der Hessischen Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) im vergangenen Jahr angetrieben. Das Neugeschäft stieg um 107,5 Millionen Euro auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das öffentliche Institut am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Besonders groß war das Interesse von Privatleuten, Firmen und Kommunen in den Bereichen Wohnungsbau und Unternehmensgründungen.