Hoher Schaden nach Schwimmbad-Randale: Keine Täterhinweise

Nach Polizeiangaben gelangten die Täter in der Nacht auf bisher noch ungeklärte Weise in das Bad und hausten dort «sprichwörtlich wie die Vandalen». Sie warfen unter anderem fünf Metallbänke und sehr große Blumenkübel samt Erde und Pflanzen ins Schwimmbecken. Auch ein Gerät zur Beckenreinigung landete im Wasser, einen großen Spiegel schlugen die Täter in Stücke. Wegen der Aufräumarbeiten konnte das Schwimmbad seine Pforten am Sonntag erst mit dreistündiger Verspätung öffnen.