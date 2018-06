Hohes Bußgeld für Schwänzen vor den Ferien

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Urlaubsflug ist ein Schnäppchen, der Abflug aber leider vor Beginn der Schulferien? Wer in so einem Fall seine schulpflichtigen Kinder einfach aus der Schule nimmt, um so doch noch vor offiziellem Ferienbeginn sparen zu können, könnte sich verrechnen. Denn fürs Schwänzen unmittelbar vor oder nach den Ferien drohen deutlich höhere Bußgelder, wie ein Sprecher des Kultusministeriums betonte.