Holstein Kiel beweist Moral: Walter lobt «Teamleistung»

Kiel (dpa/lno) - Selbst der sonst so kritische Tim Walter fand kaum einen Grund zum Nörgeln. «Das war eine klasse Teamleistung. Wir haben auch in Unterzahl versucht, weiter Fußball zu spielen, und haben Dinge kreiert. Von daher war der Sieg absolut verdient», sagte Holstein Kiels Trainer nach dem 4:2 (3:2) über den SV Darmstadt 98. Mit zehn Mann hatten die «Störche» den «Lilien» widerstanden und die kleine Negativserie von drei sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Der Lohn für den dritten Dreier der Saison: Holstein ist in der Tabelle wieder oben dran, nach unten ist viel Luft.