Holstein Kiel feiert zweiten Heimsieg: 4:2 gegen Darmstadt

Kiel (dpa) - Holstein Kiel hat zum Abschluss der Englischen Woche in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Nach drei sieglosen Spielen in Folge kam das Team von Trainer Tim Walter am Freitagabend zu einem 4:2 (3:2) über den SV Darmstadt 98 und zog nach dem zweiten Heim-Dreier in der Tabelle an den Hessen vorbei.