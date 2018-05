Holzkohlegrill in Wohnung: Menschen müssen ins Krankenhaus

Lahnau/Dillenburg (dpa/lhe) - Nach der Benutzung eines Holzkohlegrills in einer Wohnung in Lahnau (Lahn-Dill-Kreis) sind fünf Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war am Morgen die Feuerwehr zu dem Wohnhaus gerufen worden. In der betreffenden Wohnung wurden insgesamt zehn Menschen untersucht, von denen einige nach einer Feier über Übelkeit geklagt hatten. Weil an der Feierlichkeit auch Besucher aus Frankfurt teilgenommen hatten, suchte die dortige Polizei sicherheitshalber die inzwischen zurückgereiste Familie im Stadtteil Bonames auf und konnte gesundheitliche Probleme ausschließen.