Hommage an den Landschaftsmaler Carl Philipp Fohr

Darmstadt (dpa/lsw) - Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt erinnert an den 100. Todestag des Malers Carl Philipp Fohr (1795-1818). Der gebürtige Heidelberger war im Alter von nur 22 Jahren in Rom im Tiber ertrunken und hatte damit viele Künstler aufgewühlt. Der Werdegang des Landschaftsmalers der Romantik ist eng mit Darmstadt verknüpft. Die Ausstellung, in der 30 Bilder zu sehen sind, beginnt an seinem Todestag am 29. Juni und ist bis zum 26. August zu sehen. Zur Graphischen Sammlung des Museums gehören 354 Zeichnungen des Künstlers, knapp die Hälfte seines gesamten Werks.