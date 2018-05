Hopp und Schindler spielen bei Darts-Team-WM für Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - Die Darts-Profis Max Hopp und Martin Schindler werden bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt für Deutschland an den Start gehen. Das geht aus der Startliste des Weltverbandes PDC für das Event vom 31. Mai bis 3. Juni hervor. Schon im Vorjahr hatten Hopp und Schindler zusammengespielt und dabei das Viertelfinale erreicht, in dem sie nur knapp am späteren Champion Niederlande um Primus Michael van Gerwen scheiterten. Der Titelverteidiger tritt auch in diesem Jahr mit der Topbesetzung van Gerwen und Raymond van Barneveld an. Als Mitfavoriten gelten auch England mit Rob Cross und Dave Chisnall sowie Schottland mit Peter Wright und Gary Anderson.