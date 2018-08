Hütter vor Supercup: Traum geht in Erfüllung

Frankfurt/Main (dpa) - Für Eintracht Frankfurts neuen Trainer Adi Hütter ist der bevorstehende Supercup gegen den FC Bayern München auch in seiner Karriere etwas ganz Besonderes. «Vor über 50 000 Zuschauern, das habe ich mir erträumt, da mal Trainer zu sein. Und morgen geht es in Erfüllung», sagte der Österreicher am Samstag beim Familientag des deutschen Pokalsiegers in Frankfurt. Am Sonntag hat er (20.30 Uhr/ZDF/Eurosport) im Duell mit dem Rekordmeister gleich die erste Chance, mit der SGE einen Titel zu gewinnen.