Hütter zu Frankfurts Europa-Auslosung: «knackige Gruppe»

Cheftrainer Adi Hütter blickt während einer Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt in die Runde. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter blickt den Europa-League-Gegnern mit großem Respekt entgegen. «Es ist eine sehr starke Gruppe, aber auch eine sehr interessante», sagte der Österreicher über die Vorrundenstaffel H mit Vorjahresfinalist Olympique Marseille, Lazio Rom und Zyperns Vertreter Apollon Limassol. «Das sind tolle Destinationen», fügte Hütter am Freitag in Frankfurt an.