Hund beißt Fünfjährige: 33-Jähriger meldet sich bei Polizei

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nachdem eine Fünfjährige von einem freilaufenden Hund in Rüsselsheim gebissen worden ist, hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet. Der 33-Jährige habe angegeben, bei dem Vorfall als Verantwortlicher mit zwei freilaufenden Hunden unterwegs gewesen zu sein, berichtete die Polizei in Darmstadt am Mittwoch. Er habe sich auch danach erkundigt, wie es dem Mädchen gehe, aber keine Einzelheiten zu dem Vorfall genannt.