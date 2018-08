Hund springt über Zaun und greift Grundschulkinder an

Kassel (dpa/lhe) - Ein Mischlingshund hat in Kassel einen achtjährigen Jungen angefallen und durch einen Biss schwer verletzt. Ein gleichaltriges Mädchen erlitt bei der Attacke am Freitag leichte Kratzer am Knöchel, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Zwei weitere Mädchen fielen beim Weglaufen hin und verletzten sich ebenfalls leicht. Die Schüler waren mit einer Gruppe von insgesamt rund 60 Grundschulkindern und ihren Lehrern auf dem Weg zu einem Spielplatz gewesen, als der Hund über den Zaun eines Grundstücks sprang. Die «Hessisch Niedersächsische Allgemeine» hatte zuvor darüber berichtet.