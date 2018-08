Hund verletzt erneut Grundschüler in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Knapp drei Wochen nach dem Angriff eines Mischlingshundes auf Grundschüler hat der Vierbeiner erneut mehrere Schüler einer Schule in Kassel verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag. Das Tier sei offenbar seiner Besitzerin ausgebüxt und gegen Mittag auf das Schulgelände gelaufen.