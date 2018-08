Hund wird nach Angriff auf Kindergruppe untersucht

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Angriff eines Mischlingshundes auf Grundschulkinder in Kassel wird das Tier von einem Sachverständigen begutachtet werden. Bis dahin müsse die Halterin ihn in jedem Fall an der Leine und mit einem Maulkorb führen, sagte ein Sprecher der Stadt Kassel am Mittwoch. Wie lange die Klärung durch den Sachverständigen dauern werde, sei unklar. Der Hund hatte am Freitag einen achtjährigen Jungen angefallen und durch einen Biss schwer verletzt. Ein gleichaltriges Mädchen erlitt Kratzer am Knöchel. Zwei weitere Mädchen wurden durch Stürze ebenfalls leicht verletzt.