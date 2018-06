Hunderte Elektroschocker sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie sind als Taschenlampen getarnt, gelten aber als Waffe: Mehr als 1100 Sendungen mit Elektroschockern hat der Zoll am Frankfurter Flughafen seit dem vierten Quartal 2017 sichergestellt. Dabei handelt es sich um Sendungen, die Privatleute in Deutschland online in China bestellt haben, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Sie würden im Internet als handelsübliche Taschenlampen angeboten. Erst aus Beschreibung oder den Abbildungen ließe sich die Elektroschockfunktion entdecken. Gegen die Besteller werden laut einer Sprecherin nun Strafverfahren eingeleitet, die Elektroschocker werden vernichtet.