Hunderte Zollfahnder in Hessen suchen Mindestlohn-Betrüger

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen gehen am Dienstag und Mittwoch hunderte Zollfahnder gegen Mindestlohn-Verstöße vor. Sie kontrollieren etwa in Supermärkten, Hotels, Logistik-Unternehmen oder auf Baustellen, ob die Beschäftigen den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde bekommen, sagten die Sprecher der drei Hauptzollämter in Gießen, Darmstadt und Frankfurt. Ziel der einmaligen Aktion sei es, den Druck auf Arbeitgeber zu erhöhen und dauerhaft die Missachtung von Mindestlöhnen, aber auch Schwarzarbeit und illegale Tätigkeiten zu bekämpfen.