Hundertfach Stieftochter missbraucht: Knapp acht Jahre Haft

Darmstadt (dpa/lhe) - Wegen hundertfachen Missbrauchs der Stieftochter hat das Landgericht Darmstadt einen Mann zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Richter sahen in ihrem Urteil am Mittwoch mehr als 300 Fälle als erwiesen an. Demnach missbrauchte der heute 48-Jährige das Mädchen im Zeitraum der Jahre 2003 bis 2014. Das Opfer ist inzwischen 19 Jahre alt und hatte ihren Peiniger im Oktober 2017 angezeigt. Der Mann wurde am 19. Oktober in Untersuchungshaft genommen.