ICE-Strecke Fulda-Würzburg wird 2022 komplett erneuert

Würzburg (dpa/lby) - Die 327 Kilometer lange ICE-Strecke zwischen Hannover und Würzburg bekommt nach 27 Dienstjahren eine Runderneuerung. Fahrgäste müssen sich auf weitreichende Einschränkungen einstellen. Baustart für das Mammutprojekt ist Sommer 2019, wie die Bahn am Montag in Berlin mitteilte. Dann sollen zunächst zwischen Hannover und Göttingen Weichen, Gleise, Schwellen und Schotter erneuert werden. Im Frühjahr 2021 folgt der Bereich zwischen Göttingen und Kassel. An der Strecke zwischen Fulda und Würzburg starten die Bauarbeiten im Jahr 2022. Abschluss ist 2023 mit dem Abschnitt Kassel - Fulda.