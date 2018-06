ICE-Werk: Kaputte Züge reparieren im Schichtbetrieb

Rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche wird hier gearbeitet. «Wir wollen am Ende einen Zug übergeben, der den Komfortwünschen der Kunden entspricht», sagte Schichtleiter Steven Neumann in der Nacht auf Donnerstag. Das Werk ist eines von insgesamt elf ICE-Werken.

Die Bahn tue viel, doch die Frage sei, ob es ausreiche, sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn am Donnerstag. Personal- und Fahrzeugmangel seien ein Grund dafür, dass die Züge immer wieder liegen blieben. Erst am Mittwochabend musste ein ICE im Kreis Bergstraße auf offener Strecke stoppen, die Fahrgäste konnten nach rund drei Stunden schließlich in einen anderen Zug umsteigen.