IHK: Diesel-Kompromiss hilft Frankfurter Autofahrern nicht

Ein Passivsammler des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ist in Frankfurt angebracht. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Der jüngste Diesel-Kompromiss der Bundesregierung mit der Autoindustrie hilft den Frankfurter Autofahrern nach Auffassung der Industrie- und Handelskammer nicht. Die Zusagen zweier deutscher Hersteller zur Unterstützung von Nachrüstsätzen griffen erst ab dem Jahr 2021, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Gräßle am Freitag. Die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge mit der Euronorm 5 träten aber aller Voraussicht nach bereits am 1. September 2019 in Kraft.