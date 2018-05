IS-Kämpfer bestreitet Folterdrohungen im Bürgerkrieg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen bereits rechtskräftig verurteilten IS-Kämpfer hat der Angeklagte am Donnerstag bestritten, Folterdrohungen ausgesprochen zu haben. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sagte der 32-Jährige, er habe lediglich auf Weisung eines Vorgesetzten eine Filmaufnahme davon gefertigt, wie der feindliche Kämpfer getreten und geschlagen worden sei. Zum Anklagevorwurf, er habe das Opfer mit den Worten «Strom, Strom» mit einem Elektroschock-Gerät bedroht, behauptete er, die in dem Video zu hörenden arabischen Worte bedeuteten «Licht, Licht». Wenig später sei in dem abgedunkelten Raum tatsächlich eine Taschenlampe angegangen.