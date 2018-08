Illegale Feuerstelle löste Waldbrand bei Wiesbaden aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Waldbrand nahe Wiesbaden ist von einer verbotenen Feuerstelle an einer Lichtung ausgelöst worden. Wer dort am Dienstag gezündelt habe, sei noch unklar, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Ein Forstmitarbeiter hatte den Brand an der rund 500 Meter hohen sogenannten Platte entdeckt, das Feuer breitete sich auf einem Gebiet von etwa 2500 Quadratmetern aus. Durch den Funkenflug entstand am frühen Abend ein weiterer Brand, auch hier dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden. Zur Sicherheit kontrollierten Forstmitarbeiter sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Brandort die ganze Nacht über.