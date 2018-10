Im Krieg verschwundene Elfenbeindose wird an das Land zurückgegeben

Kassel (dpa/lhe) - Nach 73 Jahren wird heute eine seltene Elfenbeindose an das Land Hessen zurückgegeben. Das Kunstwerk des Landgrafen Carl von Hessen-Kassel galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschwunden und war als Kriegsverlust gemeldet. Die Dose war zuletzt im Besitz eines US-Amerikaners. Die Übergabe der wertvollen Elfenbeinarbeit an die Museumslandschaft Hessen Kassel (mhk) soll im Beisein seiner Tochter erfolgen, die mit ihrem Mann extra aus den USA anreisen will.