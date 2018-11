Im Streit den Finger abgeschnitten: Vier Jahre Haft

Das Land- und Amtsgericht in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Das Land- und Amtsgericht in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Anfang stand ein Nachbarschaftsstreit wegen Lärms, am Ende ein abgeschnittener Finger: Deshalb ist ein 25 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt werden gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Tat im April war ein lautstarker Ehestreit zwischen dem Angeklagten und seiner Frau auf dem Bürgersteig vor der Wohnung des späteren Opfers vorangegangen. Der Nachbar beschwerte sich zunächst von seinem Fenster aus über den Lärm und kam dann ebenfalls nach draußen. Dort zückte der 25-Jährige laut Urteil schließlich ein Küchenmesser und stach auf den Nachbarn ein.