Immer mehr Anfragen zur NS-Verfolgung beim Suchdienst ITS

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Das Interesse am Schicksal von Opfern des Nazi-Terrors im Zweiten Weltkrieg ist ungebrochen. Die Zahl der Anfragen beim Internationalen Suchdienst ITS im nordhessischen Bad Arolsen ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 16 786 Anfragen an die vom Bund finanzierte Einrichtung gestellt. Im Vorjahr waren es 15 635, vor fünf Jahren 13 365 Anfragen, wie der International Tracing Service (ITS) in seinem Jahresbericht mitteilt. Das Interesse von Hinterbliebenen aus der zweiten und dritten Generation sei groß, erklärte ITS-Sprecherin Neusüs.