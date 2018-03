Immer mehr Messerattacken in Hessen

In 852 Fällen handelte es sich 2017 laut LKA um gefährliche Körperverletzungen, wobei diese nur in 280 Fällen auf öffentlichen Straßen und Plätzen verübt wurden. Die Polizei ermittelte in 121 Fällen von versuchtem oder vollendetem Mord und Totschlag. 2017 starben elf Menschen aufgrund von Messerangriffen. 2016 töteten Messer neun Menschen, 2012 gab es 14 Tote nach Messerattacken.

Die Chancen, Täter zu erwischen, stehen gut: Die Aufklärungsquote betrug 2017 rund 93 Prozent. 2016 wurden 91 Prozent der Messerangriffe aufgeklärt, 2012 waren es ebenfalls 91 Prozent.