Immer mehr Singlehaushalte: Notfalldose für den Kühlschrank

Heppenheim (dpa/lhe) - In gut jedem dritten hessischen Haushalt lebt ein Single, darunter viele ältere Menschen. Damit sie in einem medizinischen Notfall möglichst schnell die richtige Hilfe bekommen, setzt der Kreis Bergstraße auf Dosen für den Kühlschrank. Die «Notfalldosen» sind von April an in allen Städten und Gemeinden des Kreises für zwei Euro zu haben, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag in Heppenheim mitteilte.