Immer mehr Studienabsolventen in Hessen ohne Abitur

In Deutschland studieren so viele Menschen ohne Abitur wie noch nie. Seit 2010 hat sich die Zahl der Studierenden ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mehr als verdoppelt. Im Jahr 2016 waren es den Angaben zufolge rund 56 900 Personen. Im bundesweiten Vergleich liegt Hessen an Position sechs. Der Anteil der Studierenden ohne Abitur lag 2016 bei 4088 oder bei 1,63 Prozent.

Auch der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur ist in Hessen zuletzt gestiegen. 2016 waren es 916 Personen, das entspricht einem Anteil von 2,17 Prozent. Am meisten Studienanfänger ohne Abitur gab es 2016 an der Diploma-Hochschule Nordhessen, dahinter folgenden die Hochschule Fulda und die Frankfurt School of Finance & Management.

Die Möglichkeit, sich auch über Berufspraxis für ein Studium zu qualifizieren, gibt es deutschlandweit seit fast zehn Jahren. So kann die Note der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abitur-Note bei der Bewerbung um einen Studienplatz ersetzen. Auch Fächer mit beschränkter Zulassung wie Medizin können Studienanfänger so belegen.