Immer noch hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in Hessen

Die Liste der Engpassberufe wird dabei immer länger. Fehlten bislang schon Kräfte am Bau, in technischen Berufsfeldern oder in der Pflege, kommen jetzt auch noch Aus- und Trockenbauer, Ver- und Entsorger sowie Softwareentwickler und Steuerfachleute hinzu. Die Betriebe benötigten immer längere Zeiten, um in diesen Berufsfeldern Stellen neu zu besetzen.

Im Juni waren in Hessen 151 955 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Dies war der niedrigste Stand in einem Juni seit 1992. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,5 Prozent unverändert.