Immer weniger wollen in Blumengeschäften arbeiten

Hessens älteste Floristin, Jahrgang 1919, Ursula Haupt hält in ihrem Laden Blumen in der Hand. Foto: Karsten Socher

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Floristen in Hessen haben in ihrer Branche immer weniger Nachwuchs. Auch die Anzahl der Fachhändler im Land hat abgenommen, wie Ulrike Linn vom Fachverband Deutscher Floristen (FDF) in Frankfurt erklärte. Die Zahl der Auszubildenden in Hessen habe sich in den vergangenen Jahren etwa halbiert, sagte die Geschäftsführerin des Landesverbands Hessen-Thüringen.