In Debatte um Kita-Qualität bildet sich seltene Allianz

Kindergartenkinder sitzen an einem Tisch in einer Kindertagesstätte. Foto: Daniel Naupold/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag hat für einen ihrer Gesetzentwürfe am Mittwoch einen eher ungewöhnlichen Mitstreiter gefunden. Für die Vorschläge der Liberalen zur Betreuungsqualität in Kitas stimmte auch die Fraktion der Linken. Traute Gemeinsamkeit mit der FDP - «das kommt eher selten vor», sagte ein Linken-Fraktionssprecher in Wiesbaden. Wenn es um mehr Qualität in den Kitas gehe, stimme man aber gerne zu. Der Vorschlag der FDP wurde dennoch mit der Mehrheit der übrigen Fraktionen zurückgewiesen.