In Frankfurt brennen mehrere Autos: Polizei verteilt Flyer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schon wieder sind in Frankfurt mehrere Autos in Flammen aufgegangen. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter drei Autos im Stadtteil Niederursel in Brand gesetzt. Die Polizei verteilte im Laufe des Tages Flyer in den umliegenden Haushalten, um Hinweise auf die Brandstifter zu erhalten.