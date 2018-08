In Hessen bleibt es hochsommerlich

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es weiter heiß und trocken. Am Sonntag werde es heiter bis sonnig, die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch nachts bleiben die Temperatur im zweistelligen Bereich. Zwar ziehen am Montag dann dichtere Wolken auf, doch das Badewetter bleibt. Die Temperatur erreicht das Vortagsniveau, es gibt kaum Wind. Am Dienstag soll es zunächst wechselnd oder stark bewölkt werden, doch am Nachmittag lockere es zunehmend auf. Es wird bis zu 31 Grad warm.