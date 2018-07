In Hessen entstehen 2017 knapp 20 600 neue Wohnungen

Ende 2017 gab es laut Statistik insgesamt mehr als drei Millionen Wohnungen in Hessen. Am stärksten gewachsen sei binnen eines Jahres die Zahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern: Knapp 12 900 neue Einheiten kamen hinzu (plus 0,9 Prozent). Darüber hinaus entstanden mehr als 4300 neue Einfamilienhäuser (plus 0,5 Prozent) und über 1300 Wohnungen in Zweifamilienhäusern (plus 0,2 Prozent). Die durchschnittliche Wohnfläche betrug im vergangenen Jahr 97 Quadratmeter pro Wohnung.