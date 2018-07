In Hessen wird bei bis zu 37 Grad wieder geschwitzt

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es am Dienstag wieder heiß - ganz besonders in Südhessen mit bis zu 37 Grad. Doch auch im Rest des Landes steht bei Temperaturen bis 35 Grad erneut Schwitzen auf dem Programm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte, ist es dabei meist heiter. Nur vorübergehend können Wolken auch mal die Sonne verdecken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, nachmittags sind in Nordhessen auch einzelne Windböen möglich. Dann kann es vor allem im Bergland auch Wärmegewitter mit Starkregen geben.