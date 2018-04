In Hessen wird es am Mittwoch richtig frühlingshaft

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter zum Start der neuen Woche wechselhaft, Mitte der Woche wird es aber schön. Zunächst erreichen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 18 und 21 Grad bei schwachem Nordwestwind. Einzelne Gewitter zwischen Odenwald und Werra sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.