In Hessen wird es vor Ostern wieder winterlich

Am Dienstag sei es endgültig vorbei mit dem ersten Frühlingshauch. Laut DWD sinken die Temperaturen nachts auf ein bis minus drei Grad, streckenweise muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden. Tagsüber regne es zunehmend, örtlich auch kräftig. In den höchsten Lagen könne sogar Schnee fallen. Immerhin: Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zehn Grad. Es werde aber vor allem im Bergland teils windig.

In der Nacht zum Mittwoch bleibe es stark bewölkt bis bedeckt. Es falle noch mehr Regen, der zum Morgen hin nachlasse und in den höchsten Lagen wieder in Schneeregen oder Schnee übergehe. Die Tiefstwerte lägen zwischen null und sechs Grad. Milder werde es auch in Richtung Karfreitag nicht: In der Nacht zum Donnerstag besteht laut DWD bei Temperaturen von bis minus ein bis drei Grad besonders in Nordhessen durch schauerartigen Regen erneut Glättegefahr.