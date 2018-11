In Wohnung eingedrungen und Rentnerin misshandelt: Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Paketbote getarnt soll ein 28-Jähriger eine Rentnerin in deren Frankfurter Wohnung überfallen, misshandelt und ausgeraubt haben. Der Mann muss sich seit Mittwoch wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit Raub vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Laut Anklage hatte der 28-Jährige bei der Tat Anfang Januar in einem Mehrfamilienanwesen in Frankfurt-Sachsenhausen eine Paketattrappe dabei, mit der er die 72-Jährige in ihren Flur und zu Boden stieß. Er soll der Frau demnach mehrfach mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen und sie im Badezimmer mit Kabelbindern gefesselt haben.