In der neuen Woche kommt der erste Schnee nach Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen gehen die Temperaturen in den kommenden Tagen immer weiter zurück und erste Schneefälle sind möglich. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad noch sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Montag ist im Norden und Osten leichtes Schneerieseln möglich.