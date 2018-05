In hessischen Schwimmbädern fehlen Hunderte Bademeister

Ein Bademeister steht in einem Hallenbad. Foto: Marijan Murat/Archiv

Ein Bademeister steht in einem Hallenbad. Foto: Marijan Murat/Archiv

Bad Vilbel (dpa/lhe) - In hessischen Schwimmbädern fehlen nach Angaben des Berufsverbandes rund 400 Bademeister. Vor allem in kleineren Bäder sei der Mangel groß, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Michael Schad, dem Sender «Hit Radio FFH» in Bad Vilbel. Der Job sei aus verschiedenen Gründen unattraktiv: Urlaubssperre im Sommer, Überstunden und Schichtarbeit - das schrecke viele ab, sagte Schad «Hit Radio FFH». Das Baywatch-Klischee vom gutgebräunten Bademeister, der nur ums Becken schlendert, sei Blödsinn.