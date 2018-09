Indierock-Trio aus Halle gewinnt «Local Heroes»-Landesfinale

Ein Plakat mit dem Logo von «Local Heroes» im Kulturhaus in Salzwedel. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Magdeburg (dpa/sa) - Die Nachwuchsband Reiche Söhne aus Halle hat das «Local Heroes»-Landesfinale gewonnen. Die drei Musiker aus der Saalestadt setzten sich in der Nacht zu Samstag in Magdeburg gegen sechs Konkurrenten durch, wie die Veranstalter des Wettbewerbs am Sonntag mitteilten. Das Trio mache seit Jahren zusammen Musik, habe sich aber erst im Oktober des Vorjahres als Band formiert. Reiche Söhne seien dem Genre des Indierock und Pop zuzuordnen, hieß es. Sie hätten die Jury mit ihren humoristischen Texten begeistert und mit ihrer energiegeladenen Performance überzeugt.