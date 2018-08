Inflationsrate im August in Hessen wieder etwas gesunken

Während die Verbraucher im August binnen Jahresfrist für Energie (plus 7,3 Prozent), Nahrungsmittel (plus 2,2 Prozent) und Wohnungsmieten (plus 1,6 Prozent) tiefer in die Tasche greifen mussten, gingen die Preise im Bereich Bildungswesen deutlich zurück (minus 23 Prozent). Unter diesen Posten fallen nach Angaben der Statistiker die Kosten für Kitagebühren, Volkshochschulkurse, die Immatrikulation sowie die Gebühren bei Privatschulen.

Seit Anfang August ist für alle Kinder ab drei Jahren die Betreuung in einem Kindergarten in Hessen für sechs Stunden am Tag beitragsfrei. Ohne diese Entwicklung im Bereich Bildungswesen wäre die Inflationsrate in Hessen leicht höher ausgefallen, sagte ein Sprecher des Landesamtes.