Inflationsrate im Juni wieder etwas gesunken: 1,8 Prozent

Für Energie mussten Verbraucher aber auch im Juni deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor. Insgesamt erhöhten sich die Energiepreise um 6,6 Prozent. Teurer wurden vor allem Heizöl (plus 33,6 Prozent) und Kraftstoffe (plus 10,6 Prozent). Hätten die Wiesbadener Statistiker die schwankungsanfälligen Energiepreise aus der Inflationsrate herausgerechnet, hätte sich ein Wert von 1,3 Prozent ergeben. Nahrungsmittel verteuerten sich im Juni binnen Jahresfrist um 3,0 Prozent.