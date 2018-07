Informationskampagne zur Verfassungsreform beginnt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund drei Monate vor der Landtagswahl hat eine Informationskampagne zur gleichzeitig anstehenden Volksabstimmung über die geplante Verfassungsreform begonnen. Die Kampagne «Unsere Verfassung. Meine Entscheidung» tourt ab sofort durch Hessen, am Dienstag fiel der Startschuss in Wiesbaden. Besucht würden nun immer samstags Marktplätze im Land, die Kampagne sei erkennbar an einem zweieinhalb Meter großen, rot-weiß gestreiften und begehbaren Herz, erklärte Landtagspräsident Norbert Kartmann (CDU).